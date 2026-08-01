Сегодняшняя цена Azuma Coin

Текущая цена Azuma Coin (AZUM) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZUM на USD составляет $ 0 за AZUM.

На данный момент Azuma Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 43 452, при оборотном предложении 138,85M AZUM. В течение последних 24 часов, AZUM торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,086043, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AZUM изменился на -4,22% за последний час и на +0,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,70K.

Рыночная информация Azuma Coin (AZUM)

Рыночная капитализация $ 43,45K$ 43,45K $ 43,45K Объем (24Ч) $ 1,70K$ 1,70K $ 1,70K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 156,47K$ 156,47K $ 156,47K Оборотное предложение 138,85M 138,85M 138,85M Общее предложение 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Azuma Coin составляет $ 43,45K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,70K. Циркулируещее обращение AZUM составляет 138,85M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 156,47K.