Какова текущая цена Atelier?

Живая цена Atelier (ATELIER) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Atelier на рынке?

В настоящее время Atelier находится на 10216-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽756323.088758938960000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов ATELIER в обращении?

Количество токенов ATELIER в обращении составляет 999969953.085609 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Atelier за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Atelier колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Atelier удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Atelier достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется ATELIER?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Atelier?

Текущее изменение цены -4.43% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.