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Цена ARYZE eGBP (EGBP)

USD

График цены ARYZE eGBP (EGBP) в реальном времени

$1.24
$1.24$1.24
-0.30%(1D)

Цена ARYZE eGBP (EGBP) сегодня

Текущая цена ARYZE eGBP (EGBP) сегодня составляет 1.24 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена EGBP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ARYZE eGBP:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 35.80 USD
- Изменение цены ARYZE eGBP в течение дня составляет -0.39%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели ARYZE eGBP (EGBP) - USD

За сегодня изменение цены ARYZE eGBP на USD составило $ -0.004942925535882.
За последние 30 дней изменение цены ARYZE eGBP на USD составило $ -0.0335045520.
За последние 60 дней изменение цены ARYZE eGBP на USD составило $ -0.0411067440.
За последние 90 дней изменение цены ARYZE eGBP на USD составило $ -0.0417176167090685.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.004942925535882-0.39%
30 дней$ -0.0335045520-2.70%
60 дней$ -0.0411067440-3.31%
90 дней$ -0.0417176167090685-3.25%

Анализ цен ARYZE eGBP (EGBP)

Ознакомьтесь с последним анализом цен ARYZE eGBP: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

+0.28%

-0.39%

-1.22%

Рыночная информация ARYZE eGBP (EGBP)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.80
$ 35.80$ 35.80

0.00
0.00 0.00

Что такое ARYZE eGBP (EGBP)

ARYZE eGBP Digital Cash is a stablecoin backed by government-issued assets. ARYZE Digital Cash is inspired by cash and the promise of Central Bank Digital Currencies.

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Источник ARYZE eGBP (EGBP)

Официальный веб-сайт

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