На какой блокчейн-сети работает Apes Together Strong?

Apes Together Strong работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена APES?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -8.18% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Apes Together Strong?

Apes Together Strong относится к категории Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать APES с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Apes Together Strong?

Его рыночная капитализация составляет ₽10819418.6077548480000, что ставит актив на 5188-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов APES сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Apes Together Strong?

За последний день объем торговли APES составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Apes Together Strong колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.