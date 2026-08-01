Сегодняшняя цена ANI Token

Текущая цена ANI Token (ANI) сегодня составляет $ 0.00269098 с изменением 0.03% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ANI на USD составляет $ 0.00269098 за ANI.

На данный момент ANI Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 255,926, при оборотном предложении 95.11M ANI. В течение последних 24 часов, ANI торговался в диапазоне от $ 0.0026358 (минимум) до $ 0.00269105 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00534324, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ANI изменился на +2.05% за последний час и на +2.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 35.18.

Рыночная информация ANI Token (ANI)

Рыночная капитализация $ 255.93K$ 255.93K $ 255.93K Объем (24Ч) $ 35.18$ 35.18 $ 35.18 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 255.93K$ 255.93K $ 255.93K Оборотное предложение 95.11M 95.11M 95.11M Общее предложение 95,105,259.07149296 95,105,259.07149296 95,105,259.07149296

Текущая рыночная капитализация ANI Token составляет $ 255.93K, при 24-часовом объеме торгов $ 35.18. Циркулируещее обращение ANI составляет 95.11M, а общее предложение – 95105259.07149296. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 255.93K.