Какова текущая цена ALTSEASON?

ALTSEASON (ALTSZN) торгуется по цене ₽0.159451230362758880000, что отражает изменение цены на уровне -0.62% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет ALTSEASON в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, ALTSZN часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется ALTSZN?

За последние 24 часа объем торгов ALTSZN составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов ALTSEASON в обращении?

Сегодня в обращении находится 999956117.485217 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг ALTSZN?

В настоящее время ALTSEASON занимает рейтинг №2149 с рыночной капитализацией ₽159444197.5760667040000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика ALTSEASON за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.62%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как ALTSEASON соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ALTSZN демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.