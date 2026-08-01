Сегодняшняя цена Almanak

Текущая цена Almanak (ALMANAK) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ALMANAK на USD составляет $ 0 за ALMANAK.

На данный момент Almanak занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 143 374, при оборотном предложении 268,80M ALMANAK. В течение последних 24 часов, ALMANAK торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,173061, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ALMANAK изменился на -- за последний час и на -24,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,99.

Рыночная информация Almanak (ALMANAK)

Рыночная капитализация $ 143,37K$ 143,37K $ 143,37K Объем (24Ч) $ 1,99$ 1,99 $ 1,99 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 533,38K$ 533,38K $ 533,38K Оборотное предложение 268,80M 268,80M 268,80M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Almanak составляет $ 143,37K, при 24-часовом объеме торгов $ 1,99. Циркулируещее обращение ALMANAK составляет 268,80M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 533,38K.