Какова текущая цена AIUSD?

AIUSD торгуется по цене ₽74.755530701472544000, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -0.00%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как AIUSD соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -0.00% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если AIUSD превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как AIUSD показывает себя по сравнению с токенами категории Stablecoins,USD Stablecoin,Base Ecosystem?

В рамках сегмента Stablecoins,USD Stablecoin,Base Ecosystem AIUSD демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация AIUSD?

Рыночная капитализация ₽496548410.6998147040000 ставит AIUSD на 1395-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽74.7445318494811552000 до ₽74.7870308149989024000, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется AIUSD?

AIUSD обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку AIUSD?

При наличии в обращении 6642244.600900001 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.