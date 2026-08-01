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Текущая цена AISI SPACE сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация AISI составляет 32 846 USD. Отслеживайте обновления цен AISI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AISI SPACE сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация AISI составляет 32 846 USD. Отслеживайте обновления цен AISI в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена AISI SPACE (AISI)

Не в листинге

Текущая цена 1 AISI в USD:

$0,00003269
$0,00003269$0,00003269
+25,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AISI SPACE (AISI) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 00:55:22 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AISI SPACE

Текущая цена AISI SPACE (AISI) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AISI на USD составляет $ 0 за AISI.

На данный момент AISI SPACE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 846, при оборотном предложении 999,93M AISI. В течение последних 24 часов, AISI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00141572, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AISI изменился на -0,59% за последний час и на -18,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AISI SPACE (AISI)

$ 32,85K
$ 32,85K$ 32,85K

--
----

$ 32,85K
$ 32,85K$ 32,85K

999,93M
999,93M 999,93M

999 934 819,001553
999 934 819,001553 999 934 819,001553

Текущая рыночная капитализация AISI SPACE составляет $ 32,85K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AISI составляет 999,93M, а общее предложение – 999934819.001553. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,85K.

История цен AISI SPACE в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00141572
$ 0,00141572$ 0,00141572

$ 0
$ 0$ 0

-0,59%

+24,63%

-18,38%

-18,38%

История цен AISI SPACE (AISI) в USD

За сегодня изменение цены AISI SPACE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AISI SPACE на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AISI SPACE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AISI SPACE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+24,63%
30 дней$ 0-63,70%
60 дней$ 0-85,44%
90 дней$ 0--

Прогноз цены AISI SPACE

Прогноз цены AISI SPACE (AISI) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AISI в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены AISI SPACE (AISI) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AISI SPACE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AISI SPACE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AISI, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AISI SPACE».

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Источник AISI SPACE (AISI)

Официальный веб-сайт

Категория :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О AISI SPACE

Какова текущая цена AISI SPACE?

Текущая оценка составляет ₽, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 24.62%.

Как рыночные настроения влияют на AISI?

Настроения формируются под воздействием макроэкономических условий, новостей об отрасли и событий в экосистеме --. Позитивные настроения часто коррелируют с ростом объема торгов и краткосрочным повышением цен.

Какова рыночная капитализация и глобальный рейтинг AISI SPACE?

С рыночной капитализацией ₽2457607.4320350784000 AISI SPACE занимает #7753 место, что подчеркивает его влияние и масштаб на общем рынке.

Какова недавняя торговая активность?

AISI зафиксировал ₽-- в объеме торгов за 24 часа, что демонстрирует уровень активного участия мировых трейдеров.

Насколько волатильна AISI сегодня?

Волатильность токена составляет --%, что помогает трейдерам оценить, испытывает ли рынок стабильность или быстрые колебания.

Каков диапазон торгов за последние 24 часа?

Цена колебалась между ₽ и ₽, что свидетельствует о внутридневной ценовой устойчивости.

Какие долгосрочные факторы влияют на AISI SPACE?

К таким факторам относятся циркулирующее предложение (999934819.001553 токенов), тенденции принятия в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и общая популярность сети --.

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Страница обновлена: 2026-08-11 00:55:22 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AISI SPACE (AISI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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