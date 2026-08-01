Сегодняшняя цена AISI SPACE

Текущая цена AISI SPACE (AISI) сегодня составляет $ 0 с изменением 24,63% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AISI на USD составляет $ 0 за AISI.

На данный момент AISI SPACE занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 32 846, при оборотном предложении 999,93M AISI. В течение последних 24 часов, AISI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00141572, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AISI изменился на -0,59% за последний час и на -18,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AISI SPACE (AISI)

Рыночная капитализация $ 32,85K$ 32,85K $ 32,85K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 32,85K$ 32,85K $ 32,85K Оборотное предложение 999,93M 999,93M 999,93M Общее предложение 999 934 819,001553 999 934 819,001553 999 934 819,001553

Текущая рыночная капитализация AISI SPACE составляет $ 32,85K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AISI составляет 999,93M, а общее предложение – 999934819.001553. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 32,85K.