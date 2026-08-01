Что такое aiRight?

aiRight — это первая в мире комплексная система для объединения ИИ, NFT и DeFi. Пользователи могут создавать AI NFT, защищать их происхождение с помощью выпуска авторских прав, торговать и токенизировать уникальные произведения искусства, а также получать выгоду от комплексной системы роялти для участников на блокчейне.

На какой блокчейн-сети работает aiRight?

aiRight работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена AIRI?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на --% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится aiRight?

aiRight относится к категории Artificial Intelligence (AI),NFT,BNB Chain Ecosystem,Telegram Apps,AI Agents,Oraichain Ecosystem,AI Applications. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать AIRI с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация aiRight?

Его рыночная капитализация составляет ₽1142274.924357937216000, что ставит актив на 9331-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов AIRI сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 1356923817.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля aiRight?

За последний день объем торговли AIRI составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа aiRight колебался между ₽0E-14 и ₽0E-14, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.