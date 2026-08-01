Сегодняшняя цена AI Fruits

Текущая цена AI Fruits (AIFRUITS) сегодня составляет $ 0 с изменением 19.23% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AIFRUITS на USD составляет $ 0 за AIFRUITS.

На данный момент AI Fruits занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 23,015, при оборотном предложении 998.17M AIFRUITS. В течение последних 24 часов, AIFRUITS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе AIFRUITS изменился на -0.59% за последний час и на +26.14% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация AI Fruits (AIFRUITS)

Рыночная капитализация $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23.02K$ 23.02K $ 23.02K Оборотное предложение 998.17M 998.17M 998.17M Общее предложение 998,170,278.47268 998,170,278.47268 998,170,278.47268

Текущая рыночная капитализация AI Fruits составляет $ 23.02K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AIFRUITS составляет 998.17M, а общее предложение – 998170278.47268. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.02K.