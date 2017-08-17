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Технический анализ 0x (ZRX) за сегодня

Технический анализ 0x (ZRX) за сегодня

Страница анализа 0x предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZRX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе 0x ниже.

Изменение цены 0x (ZRX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08173--+0,24%-8,34%-33,19%
Узнайте больше о цене 0x

Технические индикаторы 0x

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот 0x на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 5
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0817
0,0816
R2
0,0816
0,0816
R1
0,0816
0,0816
PP
0,0815
0,0815
S1
0,0815
0,0815
S2
0,0814
0,0815
S3
0,0814
0,0814

Рыночные сигналы 0x

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,05M
$5,35 M
$5,30 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,08 M
3-дневные активные продажи
$0,05 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала 0x

Чистый притокЦена ZRXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,08
2026-08-09$0,00 M0,08
2026-08-08$0,02 M0,08
2026-08-07-$0,01 M0,08
2026-08-06$0,00 M0,08

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте 0x (ZRX) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZRX/USDT
$0,0817
$0,0817$0,0817
+0,25%
709.30K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZRX в USD

Сумма

ZRX
ZRX
USD
USD

1 ZRX = 0,08173 USD

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