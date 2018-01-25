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Технический анализ Zilliqa (ZIL) за сегодня

Технический анализ Zilliqa (ZIL) за сегодня

Страница анализа Zilliqa предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZIL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zilliqa ниже.

Изменение цены Zilliqa (ZIL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002751---1,19%-10,72%-36,56%
Узнайте больше о цене Zilliqa

Технические индикаторы Zilliqa

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zilliqa на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 9
Покупка 12
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 6Покупка 5
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002418
0,002418
R2
0,002418
0,002417
R1
0,002417
0,002417
PP
0,002417
0,002417
S1
0,002416
0,002416
S2
0,002416
0,002416
S3
0,002415
0,002416

Рыночные сигналы Zilliqa

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,15M
$1,96 M
$1,81 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,17 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,49 M
7-дневные активные продажи
$0,46 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Zilliqa

Чистый притокЦена ZILUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,00
2026-08-09$0,02 M0,00
2026-08-08$0,04 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,06 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZIL/USDT
$0,002751
$0,002751$0,002751
-0,72%
19.23M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZIL в USD

Сумма

ZIL
ZIL
USD
USD

1 ZIL = 0,002751 USD

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