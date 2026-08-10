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Технический анализ Horizen (ZEN) за сегодня

Технический анализ Horizen (ZEN) за сегодня

Страница анализа Horizen предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZEN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Horizen ниже.

Изменение цены Horizen (ZEN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$4,224--+2,15%+1,05%-36,76%
Узнайте больше о цене Horizen

Технические индикаторы Horizen

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Horizen на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 10
Нейтрально 4
Покупка 12
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 0Покупка 7
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
4,2223
4,2216
R2
4,2216
4,2209
R1
4,2203
4,2204
PP
4,2196
4,2196
S1
4,2183
4,2189
S2
4,2176
4,2184
S3
4,2163
4,2176

Рыночные сигналы Horizen

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,23M
$5,43 M
$5,66 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,15M
3-дневные активные покупки
$1,04 M
3-дневные активные продажи
$0,88 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,13M
7-дневные активные покупки
$1,75 M
7-дневные активные продажи
$1,62 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Horizen

Чистый притокЦена ZENUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,42 M4,23
2026-08-09-$0,13 M4,28
2026-08-08$0,01 M4,09
2026-08-07$0,00 M4,05
2026-08-06$0,03 M4,07

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEN/USDT
$4,224
$4,224$4,224
+0,71%
17.20K (USDT)
ZEN/USDC
$4,224
$4,224$4,224
+0,69%
13.20K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZEN в USD

Сумма

ZEN
ZEN
USD
USD

1 ZEN = 4,224 USD

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