Технический анализ Zcash (ZEC) за сегодня
Изменение цены Zcash (ZEC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$498,93
|--
|+1,44%
|-1,21%
|-10,03%
Технические индикаторы Zcash
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zcash на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 14
|Нейтрально 0
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 1
|Покупка 8
Рыночные сигналы Zcash
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Zcash
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$1,91 M
|503,06
|2026-08-09
|$3,47 M
|523,02
|2026-08-08
|-$0,42 M
|505,22
|2026-08-07
|$4,08 M
|512,24
|2026-08-06
|-$6,68 M
|492,52
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.