Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zcash, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Zcash, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ZEC

Информация о цене ZEC

Что такое ZEC

Whitepaper ZEC

Официальный сайт ZEC

Токеномика ZEC

Прогноз цен ZEC

История ZEC

Руководство по покупке ZEC

Конвертер валют ZEC в фиат

ZEC на споте

Фьючерсы ZEC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Zcash (ZEC) за сегодня

Технический анализ Zcash (ZEC) за сегодня

Страница анализа Zcash предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ZEC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Zcash ниже.

Изменение цены Zcash (ZEC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$498,93--+1,44%-1,21%-10,03%
Узнайте больше о цене Zcash

Технические индикаторы Zcash

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Zcash на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
499,45
499,43
R2
499,43
499,4185
R1
499,42
499,4114
PP
499,4
499,4
S1
499,39
499,3885
S2
499,37
499,3814
S3
499,36
499,37

Рыночные сигналы Zcash

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,21M
$12,10 M
$12,31 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,38M
3-дневные активные покупки
$112,02 M
3-дневные активные продажи
$110,64 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,78M
7-дневные активные покупки
$362,09 M
7-дневные активные продажи
$360,31 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Zcash

Чистый притокЦена ZECUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$1,91 M503,06
2026-08-09$3,47 M523,02
2026-08-08-$0,42 M505,22
2026-08-07$4,08 M512,24
2026-08-06-$6,68 M492,52

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Zcash

Торгуйте Zcash (ZEC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Zcash в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ZEC/USDT
$499,3
$499,3$499,3
-0,41%
3.21K (USDT)
ZEC/USDC
$499,7
$499,7$499,7
-0,22%
122.25 (USDT)
ZEC/USD1
$500,23
$500,23$500,23
-0,21%
105.60 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ZEC в USD

Сумма

ZEC
ZEC
USD
USD

1 ZEC = 498,93 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.