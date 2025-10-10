YURU COIN – это официальный токен популярного в Японии Yuru-Chara Grand Prix – общенационального конкурса талисманов, который с 2011 года собрал более 738 миллионов просмотров страниц и 170 миллионов голосов. Токен используется для голосования фанатов, проведения кампаний и взаимодействия с NFT, а также использует дефляционную модель, при которой токены сжигаются в процессе участия.

YURU COIN – это официальный токен популярного в Японии Yuru-Chara Grand Prix – общенационального конкурса талисманов, который с 2011 года собрал более 738 миллионов просмотров страниц и 170 миллионов голосов. Токен используется для голосования фанатов, проведения кампаний и взаимодействия с NFT, а также использует дефляционную модель, при которой токены сжигаются в процессе участия.