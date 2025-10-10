Токеномика YURU COIN (YURU)

Токеномика YURU COIN (YURU)

Откройте для себя ключевую информацию о YURU COIN (YURU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Токеномика и анализ цен YURU COIN (YURU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YURU COIN (YURU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,82M
$ 8,82M$ 8,82M
Исторический максимум:
$ 1,2
$ 1,2$ 1,2
Исторический минимум:
$ 0,346206572110043
$ 0,346206572110043$ 0,346206572110043
Текущая цена:
$ 0,882
$ 0,882$ 0,882

Информация о YURU COIN (YURU)

YURU COIN – это официальный токен популярного в Японии Yuru-Chara Grand Prix – общенационального конкурса талисманов, который с 2011 года собрал более 738 миллионов просмотров страниц и 170 миллионов голосов. Токен используется для голосования фанатов, проведения кампаний и взаимодействия с NFT, а также использует дефляционную модель, при которой токены сжигаются в процессе участия.

Официальный сайт:
https://en.coin.yurugp.jp/
Whitepaper:
https://en.coin.yurugp.jp/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/mm7g78aMJZv8QB4Q15qbsM3UQJZWof85vwC2NSxRh2Q

Токеномика YURU COIN (YURU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YURU COIN (YURU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YURU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YURU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YURU, изучите текущую цену YURU!

История цены YURU COIN (YURU)

Анализ истории цены YURU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены YURU

Хотите узнать, куда может двигаться YURU? Наша страница прогноза цены YURU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

