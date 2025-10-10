Токеномика YURU COIN (YURU)
Токеномика и анализ цен YURU COIN (YURU)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене YURU COIN (YURU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о YURU COIN (YURU)
YURU COIN – это официальный токен популярного в Японии Yuru-Chara Grand Prix – общенационального конкурса талисманов, который с 2011 года собрал более 738 миллионов просмотров страниц и 170 миллионов голосов. Токен используется для голосования фанатов, проведения кампаний и взаимодействия с NFT, а также использует дефляционную модель, при которой токены сжигаются в процессе участия.
Токеномика YURU COIN (YURU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики YURU COIN (YURU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов YURU, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов YURU.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YURU, изучите текущую цену YURU!
История цены YURU COIN (YURU)
Анализ истории цены YURU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены YURU
Хотите узнать, куда может двигаться YURU? Наша страница прогноза цены YURU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
