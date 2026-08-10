Технический анализ Yield Guild Games (YGG) за сегодня Страница анализа Yield Guild Games предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YGG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Yield Guild Games ниже. Регистрация

Изменение цены Yield Guild Games (YGG) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02001 -- +8,45% -10,67% -54,00%

Технические индикаторы Yield Guild Games

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yield Guild Games на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 4 Покупка 5 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01997 0,01995 R2 0,01995 0,01994 R1 0,01993 0,01993 PP 0,01991 0,01991 S1 0,01989 0,0199 S2 0,01987 0,01989 S3 0,01985 0,01987

Рыночные сигналы Yield Guild Games Текущий чистый объем открытых ордеров -0,47M $7,03 M $7,50 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,12 M 3-дневные активные продажи $0,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,25 M 7-дневные активные продажи $0,23 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Yield Guild Games Чистый приток Цена YGGUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 0,02 2026-08-09 $0,04 M 0,02 2026-08-08 $0,02 M 0,02 2026-08-07 $0,03 M 0,02 2026-08-06 $0,01 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Yield Guild Games (YGG) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Yield Guild Games в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч YGG / USDT $0,02001 $0,02001 $0,02001 -0,24% 3.01M (USDT) Торговля