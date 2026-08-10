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Технический анализ Yield Guild Games (YGG) за сегодня

Технический анализ Yield Guild Games (YGG) за сегодня

Страница анализа Yield Guild Games предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YGG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Yield Guild Games ниже.

Изменение цены Yield Guild Games (YGG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02001--+8,45%-10,67%-54,00%
Узнайте больше о цене Yield Guild Games

Технические индикаторы Yield Guild Games

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Yield Guild Games на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 4
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01997
0,01995
R2
0,01995
0,01994
R1
0,01993
0,01993
PP
0,01991
0,01991
S1
0,01989
0,0199
S2
0,01987
0,01989
S3
0,01985
0,01987

Рыночные сигналы Yield Guild Games

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,47M
$7,03 M
$7,50 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,12 M
3-дневные активные продажи
$0,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,25 M
7-дневные активные продажи
$0,23 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Yield Guild Games

Чистый притокЦена YGGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,02
2026-08-09$0,04 M0,02
2026-08-08$0,02 M0,02
2026-08-07$0,03 M0,02
2026-08-06$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YGG/USDT
$0,02001
$0,02001$0,02001
-0,24%
3.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор YGG в USD

Сумма

YGG
YGG
USD
USD

1 YGG = 0,02001 USD

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