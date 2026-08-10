Технический анализ YearnFinance (YFI) за сегодня Страница анализа YearnFinance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YFI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе YearnFinance ниже. Регистрация

Изменение цены YearnFinance (YFI) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $2 029,2 -- -4,06% -5,32% -26,98%

Технические индикаторы YearnFinance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот YearnFinance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 2 026,3333 2 025,6666 R2 2 025,6666 2 025,2846 R1 2 025,3333 2 025,0486 PP 2 024,6666 2 024,6666 S1 2 024,3333 2 024,2846 S2 2 023,6666 2 024,0486 S3 2 023,3333 2 023,6666

Рыночные сигналы YearnFinance Текущий чистый объем открытых ордеров 0,10M $2,30 M $2,20 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,06M 3-дневные активные покупки $0,86 M 3-дневные активные продажи $0,81 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 7-дневные активные покупки $1,14 M 7-дневные активные продажи $1,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала YearnFinance Чистый приток Цена YFIUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 2 035,20 2026-08-09 -$0,01 M 2 072,60 2026-08-08 $0,03 M 2 101,50 2026-08-07 $0,04 M 2 070,60 2026-08-06 -$0,04 M 2 086,80 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте YearnFinance (YFI) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы YearnFinance в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч YFI / USDT $2 028,6 $2 028,6 $2 028,6 +0,32% 30.79 (USDT) Торговля