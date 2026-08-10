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Технический анализ YearnFinance (YFI) за сегодня

Технический анализ YearnFinance (YFI) за сегодня

Страница анализа YearnFinance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике YFI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе YearnFinance ниже.

Изменение цены YearnFinance (YFI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2 029,2---4,06%-5,32%-26,98%
Узнайте больше о цене YearnFinance

Технические индикаторы YearnFinance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот YearnFinance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2 026,3333
2 025,6666
R2
2 025,6666
2 025,2846
R1
2 025,3333
2 025,0486
PP
2 024,6666
2 024,6666
S1
2 024,3333
2 024,2846
S2
2 023,6666
2 024,0486
S3
2 023,3333
2 023,6666

Рыночные сигналы YearnFinance

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,10M
$2,30 M
$2,20 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,06M
3-дневные активные покупки
$0,86 M
3-дневные активные продажи
$0,81 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
7-дневные активные покупки
$1,14 M
7-дневные активные продажи
$1,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала YearnFinance

Чистый притокЦена YFIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M2 035,20
2026-08-09-$0,01 M2 072,60
2026-08-08$0,03 M2 101,50
2026-08-07$0,04 M2 070,60
2026-08-06-$0,04 M2 086,80

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
YFI/USDT
$2 028,6
$2 028,6$2 028,6
+0,32%
30.79 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор YFI в USD

Сумма

YFI
YFI
USD
USD

1 YFI = 2 029,2 USD

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