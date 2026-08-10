Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Verge, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Verge, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о XVG

Информация о цене XVG

Что такое XVG

Whitepaper XVG

Официальный сайт XVG

Токеномика XVG

Прогноз цен XVG

История XVG

Руководство по покупке XVG

Конвертер валют XVG в фиат

XVG на споте

Фьючерсы XVG USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Verge (XVG) за сегодня

Технический анализ Verge (XVG) за сегодня

Страница анализа Verge предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XVG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Verge ниже.

Изменение цены Verge (XVG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002173--+11,15%-1,55%-39,48%
Узнайте больше о цене Verge

Технические индикаторы Verge

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Verge на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 8
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 7Нейтрально 3Покупка 4
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002179
0,002178
R2
0,002178
0,002178
R1
0,002178
0,002178
PP
0,002177
0,002177
S1
0,002177
0,002177
S2
0,002176
0,002177
S3
0,002176
0,002176

Рыночные сигналы Verge

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,76M
$9,94 M
$11,69 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,15 M
7-дневные активные продажи
$0,17 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Verge

Чистый притокЦена XVGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09$0,01 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Verge

Торгуйте Verge (XVG) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Verge в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XVG/USDT
$0,002172
$0,002172$0,002172
-0,09%
37.35M (USDT)
XVG/USDC
$0,002171
$0,002171$0,002171
-0,09%
27.61M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XVG в USD

Сумма

XVG
XVG
USD
USD

1 XVG = 0,002173 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.