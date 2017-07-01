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Технический анализ Tezos (XTZ) за сегодня

Технический анализ Tezos (XTZ) за сегодня

Страница анализа Tezos предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XTZ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Tezos ниже.

Изменение цены Tezos (XTZ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1976---6,58%-16,21%-48,71%
Узнайте больше о цене Tezos

Технические индикаторы Tezos

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Tezos на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 5
Покупка 5
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,198
0,1979
R2
0,1979
0,1979
R1
0,1979
0,1979
PP
0,1978
0,1978
S1
0,1978
0,1978
S2
0,1977
0,1978
S3
0,1977
0,1977

Рыночные сигналы Tezos

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,33M
$3,15 M
$3,49 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,25 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,55 M
7-дневные активные продажи
$0,54 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Tezos

Чистый притокЦена XTZUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,10 M0,20
2026-08-09$0,07 M0,20
2026-08-08-$0,01 M0,20
2026-08-07-$0,09 M0,20
2026-08-06$0,03 M0,20

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XTZ/USDT
$0,1976
$0,1976$0,1976
-0,30%
302.09K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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1 XTZ = 0,1976 USD

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