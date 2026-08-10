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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ONYXCOIN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по ONYXCOIN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ ONYXCOIN (XCN) за сегодня

Технический анализ ONYXCOIN (XCN) за сегодня

Страница анализа ONYXCOIN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XCN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ONYXCOIN ниже.

Изменение цены ONYXCOIN (XCN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0030301---5,19%-20,53%-41,17%
Узнайте больше о цене ONYXCOIN

Технические индикаторы ONYXCOIN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ONYXCOIN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 9
Покупка 4
Скользящие средние:ПродажаПродажа 7Нейтрально 5Покупка 2
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003036
0,003036
R2
0,003036
0,003035
R1
0,003035
0,003035
PP
0,003035
0,003035
S1
0,003034
0,003034
S2
0,003034
0,003034
S3
0,003033
0,003034

Рыночные сигналы ONYXCOIN

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,03M
$1,65 M
$1,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,06 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ONYXCOIN

Чистый притокЦена XCNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09-$0,03 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,04 M0,00
2026-08-06-$0,03 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ONYXCOIN

Торгуйте ONYXCOIN (XCN) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XCN/USDT
$0,0030301
$0,0030301$0,0030301
-1,14%
499.41K (USDT)
XCN/USDC
$0,003057
$0,003057$0,003057
+0,62%
18.92M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XCN в USD

Сумма

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0,0030301 USD

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