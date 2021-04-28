Технический анализ Chia Network (XCH) за сегодня
Изменение цены Chia Network (XCH)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,408
|--
|-14,88%
|-6,70%
|-36,87%
Поток капитала Chia Network
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|1,35
|2026-08-09
|$0,00 M
|1,35
|2026-08-08
|$0,00 M
|1,32
|2026-08-07
|-$0,03 M
|1,33
|2026-08-06
|-$0,04 M
|1,40
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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