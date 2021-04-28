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Технический анализ Chia Network (XCH) за сегодня

Технический анализ Chia Network (XCH) за сегодня

Страница анализа Chia Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике XCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Chia Network ниже.

Изменение цены Chia Network (XCH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,408---14,88%-6,70%-36,87%
Узнайте больше о цене Chia Network

Поток капитала Chia Network

Чистый притокЦена XCHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,35
2026-08-09$0,00 M1,35
2026-08-08$0,00 M1,32
2026-08-07-$0,03 M1,33
2026-08-06-$0,04 M1,40

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
XCH/USDT
$1,406
$1,406$1,406
+1,22%
52.92K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор XCH в USD

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USD

1 XCH = 1,408 USD

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