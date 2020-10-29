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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Wootrade Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Wootrade Network, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Wootrade Network (WOO) за сегодня

Технический анализ Wootrade Network (WOO) за сегодня

Страница анализа Wootrade Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WOO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Wootrade Network ниже.

Изменение цены Wootrade Network (WOO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01136---2,83%-4,70%-43,35%
Узнайте больше о цене Wootrade Network

Технические индикаторы Wootrade Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Wootrade Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 4
Нейтрально 6
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 2Нейтрально 6Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01135
0,01135
R2
0,01135
0,01134
R1
0,01134
0,01134
PP
0,01134
0,01134
S1
0,01133
0,01133
S2
0,01133
0,01133
S3
0,01132
0,01133

Рыночные сигналы Wootrade Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,15M
$9,06 M
$8,91 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,08 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,20 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Wootrade Network

Чистый притокЦена WOOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,02 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WOO/USDT
$0,01136
$0,01136$0,01136
+0,17%
4.70M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WOO в USD

Сумма

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0,01136 USD

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