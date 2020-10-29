Технический анализ Wootrade Network (WOO) за сегодня Страница анализа Wootrade Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WOO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Wootrade Network ниже. Регистрация

Изменение цены Wootrade Network (WOO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01136 -- -2,83% -4,70% -43,35%

Технические индикаторы Wootrade Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Wootrade Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 4 Нейтрально 6 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 2 Нейтрально 6 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01135 0,01135 R2 0,01135 0,01134 R1 0,01134 0,01134 PP 0,01134 0,01134 S1 0,01133 0,01133 S2 0,01133 0,01133 S3 0,01132 0,01133

Рыночные сигналы Wootrade Network Текущий чистый объем открытых ордеров 0,15M $9,06 M $8,91 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,08 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,20 M 7-дневные активные продажи $0,19 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Wootrade Network Чистый приток Цена WOOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,01 2026-08-09 $0,01 M 0,01 2026-08-08 $0,00 M 0,01 2026-08-07 $0,02 M 0,01 2026-08-06 -$0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Wootrade Network (WOO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Wootrade Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч WOO / USDT $0,01136 $0,01136 $0,01136 +0,17% 4.70M (USDT) Торговля