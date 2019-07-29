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Технический анализ WINK (WIN) за сегодня

Технический анализ WINK (WIN) за сегодня

Страница анализа WINK предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WIN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе WINK ниже.

Изменение цены WINK (WIN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0000318--+2,84%+50,99%+45,00%
Узнайте больше о цене WINK

Поток капитала WINK

Чистый притокЦена WINUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,00
2026-08-09-$0,04 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07-$0,03 M0,00
2026-08-06$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WIN/USDT
$0,0000318
$0,0000318$0,0000318
-0,03%
2.02B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WIN в USD

Сумма

WIN
WIN
USD
USD

1 WIN = 0,0000318 USD

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