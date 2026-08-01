Что такое WHALE?

WHALE — это универсальный клуб членства для нативно цифровых пользователей, ориентированный на погружение наших участников WHALE в эпоху возрождения цифрового искусства и культуры. Благодаря собственному социальному токену клуба — $WHALE — и клубному хранилищу WHALE Vault, WHALE предоставляет физический и метаверсальный контент, информацию и опыты для нового поколения цифровых энтузиастов.

Чем уникальна WHALE?

WHALE стала крупнейшим сообществом социальных токенов в мире, финансируемым самой ценной коллекцией NFT в мире. Основанная в 2020 году под псевдонимом WhaleShark, WHALE насчитывает более 25 000 участников по всему миру, всех объединённых общей целью — долгосрочным осмыслением и погружением в Web 3 и революцию истинной ограниченности, владения и управления цифровыми активами.

Какова история WHALE?

Основанная в 2020 году под псевдонимом WhaleShark, WHALE превратилась в заметное сообщество в цифровом пространстве, подчёркивая важность Web 3 и инноваций в области цифровых активов.

Что ждёт WHALE в будущем?

WHALE продолжает лидировать в цифровом пространстве, уделяя особое внимание будущему цифрового искусства, культуры и технологий Web 3. Благодаря сильному сообществу и ценнейшей коллекции NFT WHALE готова к дальнейшему росту и инновациям.

Для чего можно использовать WHALE?

WHALE фокусируется на нескольких ключевых направлениях, включая цифровое искусство, цифровую фотографию, цифровую музыку, децентрализованные игры и метавселенную. Участники могут взаимодействовать с этими областями через разнообразные опыты и контент, предоставляемые клубом.

Какова текущая цена WHALE?

Живая цена WHALE (WHALE) составляет ₽13.3069228843924800000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает WHALE на рынке?

В настоящее время WHALE находится на 2293-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽133069378.4851737600000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов WHALE в обращении?

Количество токенов WHALE в обращении составляет 10000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен WHALE за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена WHALE колебалась в диапазоне от ₽13.0910653827676800000 (минимум за 24 часа) до ₽13.3447821203793600000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько WHALE удалён от своего максимума и минимума за всё время?

WHALE достиг максимальной цены ₽3918.356104017600000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется WHALE?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для WHALE?

Текущее изменение цены -0.25% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с SocialFi,NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.