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Технический анализ WAX (WAXP) за сегодня

Технический анализ WAX (WAXP) за сегодня

Страница анализа WAX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WAXP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе WAX ниже.

Изменение цены WAX (WAXP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003998---5,36%-3,67%-42,70%
Узнайте больше о цене WAX

Технические индикаторы WAX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот WAX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 5
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,003994
0,003993
R2
0,003993
0,003992
R1
0,003992
0,003992
PP
0,003991
0,003991
S1
0,00399
0,00399
S2
0,003989
0,00399
S3
0,003988
0,003989

Рыночные сигналы WAX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,29M
$4,69 M
$4,98 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала WAX

Чистый притокЦена WAXPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07-$0,04 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о WAX

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WAXP/USDT
$0,003998
$0,003998$0,003998
+0,20%
16.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WAXP в USD

Сумма

WAXP
WAXP
USD
USD

1 WAXP = 0,003998 USD

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