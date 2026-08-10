Технический анализ Waves (WAVES) за сегодня Страница анализа Waves предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WAVES, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Waves ниже. Регистрация

Изменение цены Waves (WAVES) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,2021 -- -5,79% -23,91% -52,26%

Технические индикаторы Waves

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Waves на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 15 Нейтрально 5 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 5 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,2025 0,2024 R2 0,2024 0,2024 R1 0,2024 0,2024 PP 0,2023 0,2023 S1 0,2023 0,2023 S2 0,2022 0,2023 S3 0,2022 0,2022

Рыночные сигналы Waves Текущий чистый объем открытых ордеров -0,25M $2,79 M $3,04 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,27 M 3-дневные активные продажи $0,27 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,43 M 7-дневные активные продажи $0,43 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Waves Чистый приток Цена WAVESUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,04 M 0,20 2026-08-09 -$0,01 M 0,21 2026-08-08 $0,00 M 0,21 2026-08-07 $0,00 M 0,21 2026-08-06 -$0,02 M 0,21 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Waves (WAVES) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Waves в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч WAVES / USDT $0,2021 $0,2021 $0,2021 0,00% 369.65K (USDT) Торговля WAVES / USDC $0,202 $0,202 $0,202 +0,09% 123.74K (USDT) Торговля