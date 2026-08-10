Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Waves, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Waves, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о WAVES

Информация о цене WAVES

Что такое WAVES

Whitepaper WAVES

Официальный сайт WAVES

Токеномика WAVES

Прогноз цен WAVES

История WAVES

Руководство по покупке WAVES

Конвертер валют WAVES в фиат

WAVES на споте

Фьючерсы WAVES USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Waves (WAVES) за сегодня

Технический анализ Waves (WAVES) за сегодня

Страница анализа Waves предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике WAVES, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Waves ниже.

Изменение цены Waves (WAVES)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2021---5,79%-23,91%-52,26%
Узнайте больше о цене Waves

Технические индикаторы Waves

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Waves на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 5
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2025
0,2024
R2
0,2024
0,2024
R1
0,2024
0,2024
PP
0,2023
0,2023
S1
0,2023
0,2023
S2
0,2022
0,2023
S3
0,2022
0,2022

Рыночные сигналы Waves

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,25M
$2,79 M
$3,04 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,27 M
3-дневные активные продажи
$0,27 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,43 M
7-дневные активные продажи
$0,43 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Waves

Чистый притокЦена WAVESUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,20
2026-08-09-$0,01 M0,21
2026-08-08$0,00 M0,21
2026-08-07$0,00 M0,21
2026-08-06-$0,02 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Waves

Торгуйте Waves (WAVES) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Waves в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WAVES/USDT
$0,2021
$0,2021$0,2021
0,00%
369.65K (USDT)
WAVES/USDC
$0,202
$0,202$0,202
+0,09%
123.74K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор WAVES в USD

Сумма

WAVES
WAVES
USD
USD

1 WAVES = 0,2021 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.