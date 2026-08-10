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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Wormhole, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Wormhole, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Wormhole (W) за сегодня

Технический анализ Wormhole (W) за сегодня

Страница анализа Wormhole предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике W, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Wormhole ниже.

Изменение цены Wormhole (W)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008477--+2,82%-15,45%-43,98%
Узнайте больше о цене Wormhole

Технические индикаторы Wormhole

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Wormhole на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 12
Покупка 6
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 7Покупка 0
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0085
0,00849
R2
0,00849
0,00849
R1
0,00849
0,00849
PP
0,00848
0,00848
S1
0,00848
0,00848
S2
0,00847
0,00848
S3
0,00847
0,00847

Рыночные сигналы Wormhole

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,31M
$8,61 M
$8,92 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,85 M
3-дневные активные продажи
$0,85 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$1,59 M
7-дневные активные продажи
$1,59 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Wormhole

Чистый притокЦена WUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,01
2026-08-09$0,02 M0,01
2026-08-08-$0,11 M0,01
2026-08-07-$0,02 M0,01
2026-08-06-$0,07 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
W/USDT
$0,008487
$0,008487$0,008487
-0,13%
26.47M (USDT)
W/USDC
$0,00848
$0,00848$0,00848
-0,03%
6.34M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор W в USD

Сумма

W
W
USD
USD

1 W = 0,008477 USD

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