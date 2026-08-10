Технический анализ Wormhole (W) за сегодня Страница анализа Wormhole предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике W, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Wormhole ниже. Регистрация

Изменение цены Wormhole (W) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,008477 -- +2,82% -15,45% -43,98%

Технические индикаторы Wormhole

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Wormhole на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 12 Покупка 6 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 7 Нейтрально 7 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 5 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0085 0,00849 R2 0,00849 0,00849 R1 0,00849 0,00849 PP 0,00848 0,00848 S1 0,00848 0,00848 S2 0,00847 0,00848 S3 0,00847 0,00847

Рыночные сигналы Wormhole Текущий чистый объем открытых ордеров -0,31M $8,61 M $8,92 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,85 M 3-дневные активные продажи $0,85 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $1,59 M 7-дневные активные продажи $1,59 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Wormhole Чистый приток Цена WUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,06 M 0,01 2026-08-09 $0,02 M 0,01 2026-08-08 -$0,11 M 0,01 2026-08-07 -$0,02 M 0,01 2026-08-06 -$0,07 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Wormhole (W) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Wormhole в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч W / USDT $0,008487 $0,008487 $0,008487 -0,13% 26.47M (USDT) Торговля W / USDC $0,00848 $0,00848 $0,00848 -0,03% 6.34M (USDT) Торговля