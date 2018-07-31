Технический анализ VeThor Token (VTHO) за сегодня Страница анализа VeThor Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VTHO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VeThor Token ниже. Регистрация

Изменение цены VeThor Token (VTHO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0003403 -- +1,61% -9,38% -42,89%

Технические индикаторы VeThor Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VeThor Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 18 Нейтрально 5 Покупка 3 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,00034 0,00034 R2 0,00034 0,0003399 R1 0,0003399 0,0003399 PP 0,0003399 0,0003399 S1 0,0003398 0,0003398 S2 0,0003398 0,0003398 S3 0,0003397 0,0003398

Рыночные сигналы VeThor Token Текущий чистый объем открытых ордеров -2,59M $2,61 M $5,20 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,03 M 7-дневные активные продажи $0,03 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала VeThor Token Чистый приток Цена VTHOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,00 2026-08-09 $0,00 M 0,00 2026-08-08 -$0,04 M 0,00 2026-08-07 $0,02 M 0,00 2026-08-06 -$0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте VeThor Token (VTHO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы VeThor Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч VTHO / USDT $0,0003403 $0,0003403 $0,0003403 -1,06% 168.99M (USDT) Торговля