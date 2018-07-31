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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VeThor Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по VeThor Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ VeThor Token (VTHO) за сегодня

Технический анализ VeThor Token (VTHO) за сегодня

Страница анализа VeThor Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике VTHO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе VeThor Token ниже.

Изменение цены VeThor Token (VTHO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0003403--+1,61%-9,38%-42,89%
Узнайте больше о цене VeThor Token

Технические индикаторы VeThor Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот VeThor Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 18
Нейтрально 5
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,00034
0,00034
R2
0,00034
0,0003399
R1
0,0003399
0,0003399
PP
0,0003399
0,0003399
S1
0,0003398
0,0003398
S2
0,0003398
0,0003398
S3
0,0003397
0,0003398

Рыночные сигналы VeThor Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,59M
$2,61 M
$5,20 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала VeThor Token

Чистый притокЦена VTHOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08-$0,04 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VTHO/USDT
$0,0003403
$0,0003403$0,0003403
-1,06%
168.99M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор VTHO в USD

Сумма

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0,0003403 USD

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