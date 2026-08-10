Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TerraClassicUSD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TerraClassicUSD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о USTC

Информация о цене USTC

Что такое USTC

Whitepaper USTC

Официальный сайт USTC

Токеномика USTC

Прогноз цен USTC

История USTC

Руководство по покупке USTC

Конвертер валют USTC в фиат

USTC на споте

Фьючерсы USTC USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ TerraClassicUSD (USTC) за сегодня

Технический анализ TerraClassicUSD (USTC) за сегодня

Страница анализа TerraClassicUSD предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TerraClassicUSD ниже.

Изменение цены TerraClassicUSD (USTC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,005048--+0,45%-11,86%-30,93%
Узнайте больше о цене TerraClassicUSD

Технические индикаторы TerraClassicUSD

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TerraClassicUSD на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 12
Нейтрально 5
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 6
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 3Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005041
0,005041
R2
0,005041
0,00504
R1
0,00504
0,00504
PP
0,00504
0,00504
S1
0,005039
0,005039
S2
0,005039
0,005039
S3
0,005038
0,005039

Рыночные сигналы TerraClassicUSD

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$1,73 M
$1,77 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,07 M
3-дневные активные продажи
$0,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,14 M
7-дневные активные продажи
$0,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала TerraClassicUSD

Чистый притокЦена USTCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,01
2026-08-09$0,03 M0,01
2026-08-08-$0,02 M0,01
2026-08-07-$0,01 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TerraClassicUSD

Торгуйте TerraClassicUSD (USTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TerraClassicUSD в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USTC/USDT
$0,005048
$0,005048$0,005048
-0,88%
12.78M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор USTC в USD

Сумма

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0,005048 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.