Технический анализ TerraClassicUSD (USTC) за сегодня Страница анализа TerraClassicUSD предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USTC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TerraClassicUSD ниже. Регистрация

Изменение цены TerraClassicUSD (USTC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,005048 -- +0,45% -11,86% -30,93%

Технические индикаторы TerraClassicUSD

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот TerraClassicUSD на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 12 Нейтрально 5 Покупка 9 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 2 Покупка 6 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 3 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,005041 0,005041 R2 0,005041 0,00504 R1 0,00504 0,00504 PP 0,00504 0,00504 S1 0,005039 0,005039 S2 0,005039 0,005039 S3 0,005038 0,005039

Рыночные сигналы TerraClassicUSD Текущий чистый объем открытых ордеров -0,05M $1,73 M $1,77 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,07 M 3-дневные активные продажи $0,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,14 M 7-дневные активные продажи $0,13 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала TerraClassicUSD Чистый приток Цена USTCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,01 2026-08-09 $0,03 M 0,01 2026-08-08 -$0,02 M 0,01 2026-08-07 -$0,01 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте TerraClassicUSD (USTC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TerraClassicUSD в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч USTC / USDT $0,005048 $0,005048 $0,005048 -0,88% 12.78M (USDT) Торговля