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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USDCoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по USDCoin, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ USDCoin (USDC) за сегодня

Технический анализ USDCoin (USDC) за сегодня

Страница анализа USDCoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике USDC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе USDCoin ниже.

Изменение цены USDCoin (USDC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,00075---0,03%+0,01%+0,06%
Узнайте больше о цене USDCoin

Технические индикаторы USDCoin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот USDCoin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 4
Нейтрально 15
Покупка 7
Скользящие средние:НейтральноПродажа 1Нейтрально 10Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 5Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,00027
1,00027
R2
1,00027
1,00026
R1
1,00026
1,00026
PP
1,00026
1,00026
S1
1,00025
1,00025
S2
1,00025
1,00025
S3
1,00024
1,00025

Рыночные сигналы USDCoin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,05M
$27,30 M
$27,34 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,39M
3-дневные активные покупки
$0,85 M
3-дневные активные продажи
$1,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,30M
7-дневные активные покупки
$1,25 M
7-дневные активные продажи
$1,55 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала USDCoin

Чистый притокЦена USDCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$6,84 M1,00
2026-08-09$41,93 M1,00
2026-08-08$80,57 M1,00
2026-08-07$73,27 M1,00
2026-08-06-$1,20 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о USDCoin

Торгуйте USDCoin (USDC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы USDCoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USDC/USDT
$1,00075
$1,00075$1,00075
0,00%
59.15M (USDT)
USDC/USDF
$1,0048
$1,0048$1,0048
-0,43%
57.20K (USDT)
USDC/EUR
$0,866
$0,866$0,866
+0,03%
97.42K (USDT)
USDC/BRL
$5,129
$5,129$5,129
+0,33%
52.76K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор USDC в USD

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USDC
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USD

1 USDC = 1,00075 USD

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