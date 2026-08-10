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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по UMA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по UMA, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ UMA (UMA) за сегодня

Технический анализ UMA (UMA) за сегодня

Страница анализа UMA предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике UMA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе UMA ниже.

Изменение цены UMA (UMA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3378---0,91%-13,52%-33,30%
Узнайте больше о цене UMA

Технические индикаторы UMA

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот UMA на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 4
Покупка 6
Скользящие средние:ПродажаПродажа 9Нейтрально 2Покупка 3
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 2Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3371
0,337
R2
0,337
0,3369
R1
0,3369
0,3369
PP
0,3368
0,3368
S1
0,3367
0,3367
S2
0,3366
0,3367
S3
0,3365
0,3366

Рыночные сигналы UMA

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,63M
$7,60 M
$8,23 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,03 M
7-дневные активные продажи
$0,03 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала UMA

Чистый притокЦена UMAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,34
2026-08-09-$0,02 M0,34
2026-08-08$0,01 M0,34
2026-08-07-$0,01 M0,34
2026-08-06-$0,01 M0,34

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о UMA

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
UMA/USDT
$0,3373
$0,3373$0,3373
-1,54%
161.57K (USDT)
UMA/USDC
$0,337
$0,337$0,337
-1,69%
167.57K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор UMA в USD

Сумма

UMA
UMA
USD
USD

1 UMA = 0,3378 USD

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