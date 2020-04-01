Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Trust Wallet, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Trust Wallet, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о TWT

Информация о цене TWT

Что такое TWT

Официальный сайт TWT

Токеномика TWT

Прогноз цен TWT

История TWT

Руководство по покупке TWT

Конвертер валют TWT в фиат

TWT на споте

Фьючерсы TWT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Trust Wallet (TWT) за сегодня

Технический анализ Trust Wallet (TWT) за сегодня

Страница анализа Trust Wallet предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TWT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Trust Wallet ниже.

Изменение цены Trust Wallet (TWT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3882--+5,66%+10,56%-26,09%
Узнайте больше о цене Trust Wallet

Технические индикаторы Trust Wallet

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Trust Wallet на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 12
Нейтрально 9
Покупка 5
Скользящие средние:НейтральноПродажа 6Нейтрально 4Покупка 4
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 6Нейтрально 5Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,3879
0,3876
R2
0,3876
0,3874
R1
0,3874
0,3873
PP
0,3871
0,3871
S1
0,3869
0,3869
S2
0,3866
0,3868
S3
0,3864
0,3866

Рыночные сигналы Trust Wallet

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,09M
$3,63 M
$3,55 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$0,25 M
3-дневные активные продажи
$0,28 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,50 M
7-дневные активные продажи
$0,53 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Trust Wallet

Чистый притокЦена TWTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,39
2026-08-09-$0,02 M0,39
2026-08-08-$0,03 M0,40
2026-08-07$0,22 M0,39
2026-08-06$0,09 M0,37

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Trust Wallet

Торгуйте Trust Wallet (TWT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Trust Wallet в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TWT/USDT
$0,3879
$0,3879$0,3879
-1,11%
168.30K (USDT)
TWT/USDC
$0,3881
$0,3881$0,3881
-1,04%
137.48K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TWT в USD

Сумма

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0,3882 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.