Технический анализ Trust Wallet (TWT) за сегодня Страница анализа Trust Wallet предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TWT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Trust Wallet ниже. Регистрация

Изменение цены Trust Wallet (TWT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3882 -- +5,66% +10,56% -26,09%

Технические индикаторы Trust Wallet

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Trust Wallet на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 12 Нейтрально 9 Покупка 5 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 4 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 6 Нейтрально 5 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,3879 0,3876 R2 0,3876 0,3874 R1 0,3874 0,3873 PP 0,3871 0,3871 S1 0,3869 0,3869 S2 0,3866 0,3868 S3 0,3864 0,3866

Рыночные сигналы Trust Wallet Текущий чистый объем открытых ордеров 0,09M $3,63 M $3,55 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,04M 3-дневные активные покупки $0,25 M 3-дневные активные продажи $0,28 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 7-дневные активные покупки $0,50 M 7-дневные активные продажи $0,53 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Trust Wallet Чистый приток Цена TWTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,39 2026-08-09 -$0,02 M 0,39 2026-08-08 -$0,03 M 0,40 2026-08-07 $0,22 M 0,39 2026-08-06 $0,09 M 0,37 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Trust Wallet (TWT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Trust Wallet в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч TWT / USDT $0,3879 $0,3879 $0,3879 -1,11% 168.30K (USDT) Торговля TWT / USDC $0,3881 $0,3881 $0,3881 -1,04% 137.48K (USDT) Торговля