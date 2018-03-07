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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TrueUSD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по TrueUSD, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ TrueUSD (TUSD) за сегодня

Технический анализ TrueUSD (TUSD) за сегодня

Страница анализа TrueUSD предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TUSD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе TrueUSD ниже.

Изменение цены TrueUSD (TUSD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,9969--+0,03%-0,21%-0,31%
Узнайте больше о цене TrueUSD

Поток капитала TrueUSD

Чистый притокЦена TUSDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M1,00
2026-08-09-$0,36 M1,00
2026-08-08$0,00 M1,00
2026-08-07$0,00 M1,00
2026-08-06$0,00 M1,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о TrueUSD

TUSD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TUSD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TUSD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте TrueUSD (TUSD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TrueUSD в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TUSD/USDT
$0,997
$0,997$0,997
+0,04%
12.82K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TUSD в USD

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1 TUSD = 0,9969 USD

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