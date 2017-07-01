Технический анализ Трон (TRX) за сегодня Страница анализа Трон предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Трон ниже. Регистрация

Изменение цены Трон (TRX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,3311 -- +0,60% -0,10% -4,92%

Технические индикаторы Трон

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Трон на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 15 Скользящие средние : Покупка Продажа 3 Нейтрально 0 Покупка 11 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 4 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,33092 0,33091 R2 0,33091 0,3309 R1 0,33089 0,3309 PP 0,33088 0,33088 S1 0,33086 0,33087 S2 0,33086 0,33087 S3 0,33083 0,33086

Рыночные сигналы Трон Текущий чистый объем открытых ордеров -9,11M $78,02 M $87,12 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 3-дневные активные покупки $2,59 M 3-дневные активные продажи $2,52 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,33M 7-дневные активные покупки $8,11 M 7-дневные активные продажи $7,78 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Трон Чистый приток Цена TRXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $3,37 M 0,33 2026-08-09 $3,07 M 0,33 2026-08-08 $0,22 M 0,33 2026-08-07 -$0,41 M 0,33 2026-08-06 $2,24 M 0,33 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.