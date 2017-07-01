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Технический анализ Трон (TRX) за сегодня

Технический анализ Трон (TRX) за сегодня

Страница анализа Трон предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TRX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Трон ниже.

Изменение цены Трон (TRX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,3311--+0,60%-0,10%-4,92%
Узнайте больше о цене Трон

Технические индикаторы Трон

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Трон на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 7
Нейтрально 4
Покупка 15
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 0Покупка 11
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 4Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,33092
0,33091
R2
0,33091
0,3309
R1
0,33089
0,3309
PP
0,33088
0,33088
S1
0,33086
0,33087
S2
0,33086
0,33087
S3
0,33083
0,33086

Рыночные сигналы Трон

Текущий чистый объем открытых ордеров
-9,11M
$78,02 M
$87,12 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
3-дневные активные покупки
$2,59 M
3-дневные активные продажи
$2,52 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,33M
7-дневные активные покупки
$8,11 M
7-дневные активные продажи
$7,78 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Трон

Чистый притокЦена TRXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$3,37 M0,33
2026-08-09$3,07 M0,33
2026-08-08$0,22 M0,33
2026-08-07-$0,41 M0,33
2026-08-06$2,24 M0,33

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Трон

Торгуйте Трон (TRX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Трон в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRX/USDT
$0,3312
$0,3312$0,3312
+0,33%
11.93M (USDT)
TRX/USDC
$0,3308
$0,3308$0,3308
+0,27%
83.52K (USDT)
TRX/BTC
$0,000005134
$0,000005134$0,000005134
+1,42%
27.38K (USDT)
TRX/EUR
$0,2864
$0,2864$0,2864
+0,35%
184.09K (USDT)
TRX/USD1
$0,3312
$0,3312$0,3312
+0,33%
1.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

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1 TRX = 0,3311 USD

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