Токеномика TROLL (TROLLSOL)

Токеномика TROLL (TROLLSOL)

Откройте для себя ключевую информацию о TROLL (TROLLSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TROLL (TROLLSOL)

$TROLL – это OG мемкоин, отдающий дань уважения Troll Face и ранней культуре мемов. Рожденный в духе интернет-троллей 2008 года, он сочетает в себе юмор, бунтарство и свободу самовыражения, тесно связанную с такими культовыми сообществами, как 9GAG.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2

Токеномика и анализ цен TROLL (TROLLSOL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TROLL (TROLLSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,041909
$ 0,041909$ 0,041909
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 0,013751
$ 0,013751$ 0,013751

Токеномика TROLL (TROLLSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TROLL (TROLLSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TROLLSOL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TROLLSOL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TROLLSOL, изучите текущую цену TROLLSOL!

Как купить TROLLSOL

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История цены TROLL (TROLLSOL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.