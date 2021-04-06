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Технический анализ Alien Worlds Trilium (TLM) за сегодня

Технический анализ Alien Worlds Trilium (TLM) за сегодня

Страница анализа Alien Worlds Trilium предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TLM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alien Worlds Trilium ниже.

Изменение цены Alien Worlds Trilium (TLM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0015745---1,01%-15,38%-20,76%
Узнайте больше о цене Alien Worlds Trilium

Технические индикаторы Alien Worlds Trilium

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alien Worlds Trilium на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 2
Нейтрально 15
Покупка 9
Скользящие средние:НейтральноПродажа 1Нейтрально 10Покупка 3
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001574
0,001573
R2
0,001573
0,001573
R1
0,001573
0,001573
PP
0,001572
0,001572
S1
0,001572
0,001572
S2
0,001571
0,001572
S3
0,001571
0,001571

Рыночные сигналы Alien Worlds Trilium

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,78M
$12,85 M
$13,63 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,27 M
3-дневные активные продажи
$0,27 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,86 M
7-дневные активные продажи
$0,85 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Alien Worlds Trilium

Чистый притокЦена TLMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,10 M0,00
2026-08-09-$0,13 M0,00
2026-08-08$0,13 M0,00
2026-08-07-$0,04 M0,00
2026-08-06-$0,13 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Alien Worlds Trilium

Торгуйте Alien Worlds Trilium (TLM) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TLM/USDT
$0,0015745
$0,0015745$0,0015745
-1,69%
40.47M (USDT)
TLM/USDC
$0,0015753
$0,0015753$0,0015753
-1,73%
33.37M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор TLM в USD

Сумма

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0,0015745 USD

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