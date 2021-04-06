Технический анализ Alien Worlds Trilium (TLM) за сегодня Страница анализа Alien Worlds Trilium предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике TLM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Alien Worlds Trilium ниже. Регистрация

Изменение цены Alien Worlds Trilium (TLM) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0015745 -- -1,01% -15,38% -20,76%

Технические индикаторы Alien Worlds Trilium

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Alien Worlds Trilium на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 2 Нейтрально 15 Покупка 9 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 1 Нейтрально 10 Покупка 3 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 5 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001574 0,001573 R2 0,001573 0,001573 R1 0,001573 0,001573 PP 0,001572 0,001572 S1 0,001572 0,001572 S2 0,001571 0,001572 S3 0,001571 0,001571

Рыночные сигналы Alien Worlds Trilium Текущий чистый объем открытых ордеров -0,78M $12,85 M $13,63 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,27 M 3-дневные активные продажи $0,27 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,86 M 7-дневные активные продажи $0,85 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Alien Worlds Trilium Чистый приток Цена TLMUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,10 M 0,00 2026-08-09 -$0,13 M 0,00 2026-08-08 $0,13 M 0,00 2026-08-07 -$0,04 M 0,00 2026-08-06 -$0,13 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Alien Worlds Trilium (TLM) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Alien Worlds Trilium в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч TLM / USDT $0,0015745 $0,0015745 $0,0015745 -1,69% 40.47M (USDT) Торговля TLM / USDC $0,0015753 $0,0015753 $0,0015753 -1,73% 33.37M (USDT) Торговля