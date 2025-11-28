Что такое TAKE

Токеномика и анализ цен Overtake (TAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Overtake (TAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 298,43M $ 298,43M $ 298,43M Исторический максимум: $ 0,34555 $ 0,34555 $ 0,34555 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,29843 $ 0,29843 $ 0,29843 Узнайте больше о цене Overtake (TAKE) Купить TAKE сейчас!

Информация о Overtake (TAKE) OVERTAKE – это P2P маркетплейс на Sui, который позволяет игрокам легко торговать игровыми предметами, аккаунтами и валютами. Разработанный для многомиллиардного рынка игровых активов Web2, он использует мультиподписной смарт-контракт эскроу для обеспечения безопасных, малозатратных транзакций с мгновенным расчетом. OVERTAKE – это P2P маркетплейс на Sui, который позволяет игрокам легко торговать игровыми предметами, аккаунтами и валютами. Разработанный для многомиллиардного рынка игровых активов Web2, он использует мультиподписной смарт-контракт эскроу для обеспечения безопасных, малозатратных транзакций с мгновенным расчетом. Официальный сайт: https://overtake.world/ Whitepaper: https://overtake.gitbook.io/overtake-2.0 Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE747E54783Ba3F77a8E5251a3cBA19EBe9C0E197

Токеномика Overtake (TAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Overtake (TAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAKE, изучите текущую цену TAKE!

Как купить TAKE Заинтересованы в добавлении Overtake (TAKE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TAKE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TAKE на MEXC прямо сейчас! История цены Overtake (TAKE) Анализ истории цены TAKE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TAKE прямо сейчас! Прогноз цены TAKE Хотите узнать, куда может двигаться TAKE? Наша страница прогноза цены TAKE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TAKE прямо сейчас!

