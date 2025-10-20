Текущая цена Syndicate сегодня составляет 0.198 USD. Следите за обновлениями цены SYND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SYND прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Syndicate сегодня составляет 0.198 USD. Следите за обновлениями цены SYND к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SYND прямо сейчас на MEXC.

Syndicate Курс (SYND)

$0,1981
$0,1981$0,1981
-8,11%1D
График цены Syndicate (SYND) в реальном времени
Информация о ценах Syndicate (SYND) (USD)

$ 0,1928
$ 0,1928$ 0,1928
$ 0,2283
$ 0,2283$ 0,2283
$ 0,1928
$ 0,1928$ 0,1928

$ 0,2283
$ 0,2283$ 0,2283

+0,10%

-8,11%

-26,70%

-26,70%

Текущая цена Syndicate (SYND) составляет $ 0,198. За последние 24 часа SYND торговался в диапазоне от $ 0,1928 до $ 0,2283, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SYND за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, SYND изменился на +0,10% за последний час, на -8,11% за 24 часа и на -26,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Syndicate (SYND)

$ 61,58K
$ 61,58K$ 61,58K

$ 198,00M
$ 198,00M$ 198,00M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

Текущая рыночная капитализация Syndicate составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 61,58K. Циркулируещее обращение SYND составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 198,00M.

История цен Syndicate (SYND) в USD

Отслеживайте изменения цены Syndicate за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

Сегодня$ -0,017484-8,11%
30 дней$ -0,978-83,17%
60 дней$ -0,062-23,85%
90 дней$ -0,062-23,85%
Изменение цены Syndicate сегодня

Сегодня для SYND зафиксировано изменение $ -0,017484 (-8,11%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Syndicate за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,978 (-83,17%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Syndicate за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SYND изменился на $ -0,062 (-23,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Syndicate за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,062 (-23,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Syndicate (SYND)?

Что такое Syndicate (SYND)

Syndicate дает разработчикам возможность создавать программируемые, атомарно компонируемые цепочки приложений с полным контролем над сетью, секвенсором и экономикой.

Syndicate доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Syndicate. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

- Проверить доступность стейкинга SYND, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Syndicate в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Syndicate простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Syndicate (USD)

Сколько будет стоить Syndicate (SYND) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Syndicate (SYND) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Syndicate.

Токеномика Syndicate (SYND)

Понимание токеномики Syndicate (SYND) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SYND прямо сейчас!

Как купить Syndicate (SYND)

Ищете как купить Syndicate? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Syndicate на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Для более глубокого понимания Syndicate рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Syndicate

Сколько стоит Syndicate (SYND) на сегодня?
Актуальная цена SYND в USD – 0,198 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SYND в USD?
Текущая цена SYND в USD составляет $ 0,198. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Syndicate?
Рыночная капитализация SYND составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SYND?
Циркулирующее предложение SYND составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SYND?
SYND достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена SYND за все время (ATL)?
SYND достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов SYND?
Объем торгов за последние 24 часа для SYND составляет $ 61,58K USD.
Вырастет ли SYND в цене в этом году?
SYND может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SYND для более подробного анализа.
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

