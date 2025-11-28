Что такое SYND

Токеномика и анализ цен Syndicate (SYND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Syndicate (SYND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,30M Исторический максимум: $ 1,2824 Исторический минимум: -- Текущая цена: $ 0,1183

Информация о Syndicate (SYND) Syndicate дает разработчикам возможность создавать программируемые, атомарно компонируемые цепочки приложений с полным контролем над сетью, секвенсором и экономикой. Syndicate дает разработчикам возможность создавать программируемые, атомарно компонируемые цепочки приложений с полным контролем над сетью, секвенсором и экономикой. Официальный сайт: https://syndicate.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1bAB804803159aD84b8854581AA53AC72455614E

Токеномика Syndicate (SYND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Syndicate (SYND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYND, изучите текущую цену SYND!

Как купить SYND Заинтересованы в добавлении Syndicate (SYND) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки SYND, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить SYND на MEXC прямо сейчас! История цены Syndicate (SYND) Анализ истории цены SYND помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены SYND прямо сейчас! Прогноз цены SYND Хотите узнать, куда может двигаться SYND? Наша страница прогноза цены SYND объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SYND прямо сейчас!

