Согласно вашему прогнозу, Syndicate потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,1826.

Согласно вашему прогнозу, Syndicate потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,19173.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SYND составляет $ 0,201316 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SYND в 2028 году составит $ 0,211382 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SYND в 2029 году составит $ 0,221951 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SYND в 2030 году составит $ 0,233049 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Syndicate потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,379612.

В 2050 году цена Syndicate потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,618348.