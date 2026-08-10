Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SUSHI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SUSHI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о SUSHI

Информация о цене SUSHI

Что такое SUSHI

Whitepaper SUSHI

Официальный сайт SUSHI

Токеномика SUSHI

Прогноз цен SUSHI

История SUSHI

Руководство по покупке SUSHI

Конвертер валют SUSHI в фиат

SUSHI на споте

Фьючерсы SUSHI USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ SUSHI (SUSHI) за сегодня

Технический анализ SUSHI (SUSHI) за сегодня

Страница анализа SUSHI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SUSHI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SUSHI ниже.

Изменение цены SUSHI (SUSHI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1653--+5,69%-1,61%-30,29%
Узнайте больше о цене SUSHI

Технические индикаторы SUSHI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SUSHI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 13
Нейтрально 2
Покупка 11
Скользящие средние:ПродажаПродажа 10Нейтрально 0Покупка 4
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1653
0,1652
R2
0,1652
0,1651
R1
0,1651
0,1651
PP
0,165
0,165
S1
0,1649
0,1649
S2
0,1648
0,1649
S3
0,1647
0,1648

Рыночные сигналы SUSHI

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,06M
$12,09 M
$12,03 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,31 M
3-дневные активные продажи
$0,32 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
7-дневные активные покупки
$0,82 M
7-дневные активные продажи
$0,83 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SUSHI

Чистый притокЦена SUSHIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,17
2026-08-09-$0,01 M0,17
2026-08-08$0,01 M0,17
2026-08-07$0,05 M0,17
2026-08-06$0,03 M0,16

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SUSHI

Торгуйте SUSHI (SUSHI) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SUSHI в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SUSHI/USDT
$0,1654
$0,1654$0,1654
-0,83%
452.41K (USDT)
SUSHI/USDC
$0,1651
$0,1651$0,1651
-0,89%
307.90K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SUSHI в USD

Сумма

SUSHI
SUSHI
USD
USD

1 SUSHI = 0,1653 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.