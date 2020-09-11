Технический анализ SUN (SUN) за сегодня Страница анализа SUN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SUN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SUN ниже. Регистрация

Изменение цены SUN (SUN) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,018181 -- +1,28% -1,38% -10,98%

Технические индикаторы SUN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SUN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,018173 0,018172 R2 0,018172 0,01817 R1 0,01817 0,01817 PP 0,018169 0,018169 S1 0,018167 0,018167 S2 0,018166 0,018167 S3 0,018164 0,018166

Рыночные сигналы SUN Текущий чистый объем открытых ордеров 0,77M $10,06 M $9,29 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,06 M 3-дневные активные продажи $0,04 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,06 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала SUN Чистый приток Цена SUNUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,06 M 0,02 2026-08-09 $0,01 M 0,02 2026-08-08 $0,00 M 0,02 2026-08-07 $0,00 M 0,02 2026-08-06 -$0,04 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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