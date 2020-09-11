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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SUN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SUN, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SUN (SUN) за сегодня

Технический анализ SUN (SUN) за сегодня

Страница анализа SUN предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SUN, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SUN ниже.

Изменение цены SUN (SUN)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,018181--+1,28%-1,38%-10,98%
Узнайте больше о цене SUN

Технические индикаторы SUN

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SUN на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,018173
0,018172
R2
0,018172
0,01817
R1
0,01817
0,01817
PP
0,018169
0,018169
S1
0,018167
0,018167
S2
0,018166
0,018167
S3
0,018164
0,018166

Рыночные сигналы SUN

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,77M
$10,06 M
$9,29 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,04 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,06 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SUN

Чистый притокЦена SUNUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M0,02
2026-08-09$0,01 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,02
2026-08-06-$0,04 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SUN

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SUN/USDT
$0,018182
$0,018182$0,018182
+0,91%
4.91M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SUN в USD

Сумма

SUN
SUN
USD
USD

1 SUN = 0,018181 USD

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