Токеномика SUN (SUN) Откройте для себя ключевую информацию о SUN (SUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о SUN (SUN) SUN is a social experiment, which focuses on the DeFi potential of TRON, and it is designed as the quintessential Bitcoin equivalent on TRON with 0 VC investments, 0 PE investments and no pre-mining. Официальный сайт: https://sun.io/ Whitepaper: https://sun.io/docs/SUN_V3_Whitepaper_cn.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TSSMHYeV2uE9qYH95DqyoCuNCzEL1NvU3S Купить SUN сейчас!

Токеномика и анализ цен SUN (SUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене SUN (SUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 312,86M $ 312,86M $ 312,86M Общее предложение: $ 19,90B $ 19,90B $ 19,90B Оборотное предложение: $ 19,27B $ 19,27B $ 19,27B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 323,09M $ 323,09M $ 323,09M Исторический максимум: $ 0,066 $ 0,066 $ 0,066 Исторический минимум: $ 0,0046319555547312 $ 0,0046319555547312 $ 0,0046319555547312 Текущая цена: $ 0,016235 $ 0,016235 $ 0,016235 Узнайте больше о цене SUN (SUN)

Токеномика SUN (SUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики SUN (SUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUN, изучите текущую цену SUN!

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