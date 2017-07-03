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Технический анализ STORJ (STORJ) за сегодня

Технический анализ STORJ (STORJ) за сегодня

Страница анализа STORJ предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STORJ, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе STORJ ниже.

Изменение цены STORJ (STORJ)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04463--+0,35%-42,07%-58,54%
Узнайте больше о цене STORJ

Технические индикаторы STORJ

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот STORJ на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 1
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04455
0,04454
R2
0,04454
0,04453
R1
0,04453
0,04453
PP
0,04452
0,04452
S1
0,04451
0,04451
S2
0,0445
0,04451
S3
0,04449
0,0445

Рыночные сигналы STORJ

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,45 M
$1,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,06 M
3-дневные активные продажи
$0,06 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,21 M
7-дневные активные продажи
$0,19 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала STORJ

Чистый притокЦена STORJUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,04
2026-08-09-$0,01 M0,05
2026-08-08$0,01 M0,05
2026-08-07-$0,05 M0,05
2026-08-06-$0,02 M0,05

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STORJ/USDT
$0,04463
$0,04463$0,04463
-2,04%
1.29M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STORJ в USD

Сумма

STORJ
STORJ
USD
USD

1 STORJ = 0,04463 USD

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