Технический анализ Stargate Finance (STG) за сегодня Страница анализа Stargate Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Stargate Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Stargate Finance (STG) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,1409 -- +19,50% -13,62% -38,85%

Технические индикаторы Stargate Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Stargate Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 10 Нейтрально 1 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,1408 0,1408 R2 0,1408 0,1407 R1 0,1407 0,1407 PP 0,1407 0,1407 S1 0,1406 0,1406 S2 0,1406 0,1406 S3 0,1405 0,1406

Рыночные сигналы Stargate Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,41M $5,33 M $5,73 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 3-дневные активные покупки $0,72 M 3-дневные активные продажи $0,67 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,08M 7-дневные активные покупки $6,53 M 7-дневные активные продажи $6,45 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Stargate Finance Чистый приток Цена STGUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,05 M 0,14 2026-08-09 -$0,06 M 0,13 2026-08-08 -$0,17 M 0,13 2026-08-07 $0,29 M 0,14 2026-08-06 $0,01 M 0,13 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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