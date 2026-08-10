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Технический анализ Stargate Finance (STG) за сегодня

Технический анализ Stargate Finance (STG) за сегодня

Страница анализа Stargate Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике STG, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Stargate Finance ниже.

Изменение цены Stargate Finance (STG)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,1409--+19,50%-13,62%-38,85%
Узнайте больше о цене Stargate Finance

Технические индикаторы Stargate Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Stargate Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 10
Нейтрально 1
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,1408
0,1408
R2
0,1408
0,1407
R1
0,1407
0,1407
PP
0,1407
0,1407
S1
0,1406
0,1406
S2
0,1406
0,1406
S3
0,1405
0,1406

Рыночные сигналы Stargate Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,41M
$5,33 M
$5,73 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
3-дневные активные покупки
$0,72 M
3-дневные активные продажи
$0,67 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,08M
7-дневные активные покупки
$6,53 M
7-дневные активные продажи
$6,45 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Stargate Finance

Чистый притокЦена STGUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,05 M0,14
2026-08-09-$0,06 M0,13
2026-08-08-$0,17 M0,13
2026-08-07$0,29 M0,14
2026-08-06$0,01 M0,13

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
STG/USDT
$0,1408
$0,1408$0,1408
+4,60%
444.14K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор STG в USD

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STG
STG
USD
USD

1 STG = 0,1409 USD

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