Технический анализ Lido Staked ETH (STETH) за сегодня
Изменение цены Lido Staked ETH (STETH)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1 894,88
|--
|+1,32%
|+4,49%
|-16,24%
Поток капитала Lido Staked ETH
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,04 M
|1 898,37
|2026-08-09
|$0,03 M
|1 926,81
|2026-08-08
|$0,04 M
|1 923,25
|2026-08-07
|-$0,04 M
|1 917,93
|2026-08-06
|$0,77 M
|1 912,66
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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