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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SNX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по SNX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ SNX (SNX) за сегодня

Технический анализ SNX (SNX) за сегодня

Страница анализа SNX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SNX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе SNX ниже.

Изменение цены SNX (SNX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2108---4,58%-9,10%-38,69%
Узнайте больше о цене SNX

Технические индикаторы SNX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот SNX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2107
0,2106
R2
0,2106
0,2106
R1
0,2106
0,2106
PP
0,2105
0,2105
S1
0,2105
0,2105
S2
0,2104
0,2105
S3
0,2104
0,2104

Рыночные сигналы SNX

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,84M
$3,37 M
$2,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,25 M
3-дневные активные продажи
$0,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,51 M
7-дневные активные продажи
$0,49 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала SNX

Чистый притокЦена SNXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,09 M0,21
2026-08-09$0,02 M0,21
2026-08-08-$0,04 M0,21
2026-08-07-$0,04 M0,21
2026-08-06$0,01 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о SNX

Торгуйте SNX (SNX) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SNX/USDT
$0,2108
$0,2108$0,2108
-0,80%
445.91K (USDT)
SNX/USDC
$0,2106
$0,2106$0,2106
-0,84%
253.96K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SNX в USD

Сумма

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0,2108 USD

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