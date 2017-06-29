Технический анализ StatusNetwork (SNT) за сегодня Страница анализа StatusNetwork предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе StatusNetwork ниже. Регистрация

Изменение цены StatusNetwork (SNT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,00543 -- -8,90% -27,41% -47,69%

Технические индикаторы StatusNetwork

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот StatusNetwork на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 16 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 6 Нейтрально 2 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,005449 0,005445 R2 0,005445 0,005441 R1 0,005438 0,005438 PP 0,005434 0,005434 S1 0,005427 0,00543 S2 0,005423 0,005427 S3 0,005416 0,005423

Рыночные сигналы StatusNetwork Текущий чистый объем открытых ордеров -0,22M $1,13 M $1,35 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,91 M 3-дневные активные продажи $0,91 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $4,48 M 7-дневные активные продажи $4,48 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала StatusNetwork Чистый приток Цена SNTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 0,01 2026-08-09 $0,02 M 0,01 2026-08-08 $0,03 M 0,01 2026-08-07 $0,03 M 0,01 2026-08-06 $0,02 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте StatusNetwork (SNT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы StatusNetwork в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SNT / USDT $0,00543 $0,00543 $0,00543 -0,54% 9.01M (USDT) Торговля