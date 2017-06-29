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Технический анализ StatusNetwork (SNT) за сегодня

Технический анализ StatusNetwork (SNT) за сегодня

Страница анализа StatusNetwork предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SNT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе StatusNetwork ниже.

Изменение цены StatusNetwork (SNT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,00543---8,90%-27,41%-47,69%
Узнайте больше о цене StatusNetwork

Технические индикаторы StatusNetwork

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот StatusNetwork на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 2
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,005449
0,005445
R2
0,005445
0,005441
R1
0,005438
0,005438
PP
0,005434
0,005434
S1
0,005427
0,00543
S2
0,005423
0,005427
S3
0,005416
0,005423

Рыночные сигналы StatusNetwork

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,22M
$1,13 M
$1,35 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,91 M
3-дневные активные продажи
$0,91 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$4,48 M
7-дневные активные продажи
$4,48 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала StatusNetwork

Чистый притокЦена SNTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,01
2026-08-09$0,02 M0,01
2026-08-08$0,03 M0,01
2026-08-07$0,03 M0,01
2026-08-06$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SNT/USDT
$0,00543
$0,00543$0,00543
-0,54%
9.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SNT в USD

Сумма

SNT
SNT
USD
USD

1 SNT = 0,00543 USD

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