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Технический анализ Smooth Love Potion (SLP) за сегодня

Технический анализ Smooth Love Potion (SLP) за сегодня

Страница анализа Smooth Love Potion предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SLP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Smooth Love Potion ниже.

Изменение цены Smooth Love Potion (SLP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0005528--+3,98%+4,12%-26,32%
Узнайте больше о цене Smooth Love Potion

Технические индикаторы Smooth Love Potion

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Smooth Love Potion на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 21
Нейтрально 4
Покупка 1
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0005519
0,0005518
R2
0,0005518
0,0005517
R1
0,0005517
0,0005517
PP
0,0005516
0,0005516
S1
0,0005515
0,0005515
S2
0,0005514
0,0005515
S3
0,0005513
0,0005514

Рыночные сигналы Smooth Love Potion

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,63M
$9,29 M
$9,92 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,02 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Smooth Love Potion

Чистый притокЦена SLPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,00
2026-08-09-$0,03 M0,00
2026-08-08$0,03 M0,00
2026-08-07$0,02 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SLP/USDT
$0,0005528
$0,0005528$0,0005528
-1,73%
102.22M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор SLP в USD

Сумма

SLP
SLP
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USD

1 SLP = 0,0005528 USD

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