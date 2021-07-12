Технический анализ Smooth Love Potion (SLP) за сегодня Страница анализа Smooth Love Potion предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике SLP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Smooth Love Potion ниже. Регистрация

Изменение цены Smooth Love Potion (SLP) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0005528 -- +3,98% +4,12% -26,32%

Технические индикаторы Smooth Love Potion

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Smooth Love Potion на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 21 Нейтрально 4 Покупка 1 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0005519 0,0005518 R2 0,0005518 0,0005517 R1 0,0005517 0,0005517 PP 0,0005516 0,0005516 S1 0,0005515 0,0005515 S2 0,0005514 0,0005515 S3 0,0005513 0,0005514

Рыночные сигналы Smooth Love Potion Текущий чистый объем открытых ордеров -0,63M $9,29 M $9,92 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,02 M 3-дневные активные продажи $0,02 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,05 M 7-дневные активные продажи $0,05 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Smooth Love Potion Чистый приток Цена SLPUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,02 M 0,00 2026-08-09 -$0,03 M 0,00 2026-08-08 $0,03 M 0,00 2026-08-07 $0,02 M 0,00 2026-08-06 $0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Smooth Love Potion (SLP) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Smooth Love Potion в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч SLP / USDT $0,0005528 $0,0005528 $0,0005528 -1,73% 102.22M (USDT) Торговля